演歌歌手・坂本冬美（５９）が３０日、東京・港区のビルボードライブ東京で「ＦＵＹＵＭＩＳＡＫＡＭＯＴＯＳｐｅｃｉａｌＮｉｇｈｔ〜今日から明日へ〜」を開催した。昨年１月以来、１年２か月ぶり３回目となるビルボード東京のステージに、青のスパンコールのドレスで登場した坂本は、ヒット曲の「また君にこいしている」を歌唱。この日、５９歳の誕生日を迎えた坂本はファンから「ハッピーバースデートゥーユー」の