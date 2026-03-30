【3COINS（スリーコインズ）】から、生活の質を高めてくれそうな新作のミニ家電が登場しています。今回ご紹介するのは、インテリアの一部として自然になじむ、シンプルなデザインが特徴のミニ家電。機能面も優秀なので、ぜひチェックしてみて。 スマホで部屋の状態をチェック！ 高機能な温湿度計 こちらの「温湿度計」\3,080（税込）、実は驚きの高機能アイテムなんです。専用アプリと連携することでスマート