イラン外務省は、アメリカが戦闘終結に向けて提示した要求について「非常に過剰で、非現実的だ」などと非難しました。イラン外務省の報道官は30日、記者会見で、アメリカが戦闘終結に向けて提示した「15の項目」について、「要求は非常に過剰で、非現実的で、非論理的だ」などと述べました。そのうえで、緊張緩和に向けてパキスタンやエジプト、トルコ、サウジアラビアの外相が29日に会談したことを念頭に、「彼ら自身が設定した枠