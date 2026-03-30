「お花見日和」となった週末、東京・上野公園は花見客で賑わいました。物価高の影響で花見の市場規模は縮小しているようですが、今年の「お花見のトレンド」を調べました。【写真で見る】花見でケータリング アツアツの料理今年の会費1000円アップの花見客「仕方ない」3月28日に満開となった東京の桜。お花見を楽しもうと、気合いが入っている人たちがいました。18年以上 上野公園で花見をしているという男性「花見が好きで、