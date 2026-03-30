「江戸東京博物館」が31日、4年ぶりにリニューアルオープンします。報告「こちらの広場では壁いっぱいの浮世絵が動き出します」映像の映し出される天井や柱はおよそ4000平方メートル。博物館の収蔵品や日本の四季がモチーフです。「江戸東京博物館」は2022年4月から大規模改修のため閉館していましたが、31日、4年ぶりに再開します。屋外空間の大型映像に加え、江戸や明治の街並みを模型で再現するエリアでは、明治時代の銀座のシ