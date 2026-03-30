藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が30日、2年ぶりとなる勝率1位賞を逃した。第39期竜王戦4組ランキング戦が大阪・関西将棋会館で指され、今年度最終対局に臨んだ藤本渚七段（20）が高田明浩五段（23）に105手で勝利した。藤井と勝率1位賞を争った藤本は39勝12敗の・765でこの日を迎え、40勝12敗の・769へ伸ばした。一方、藤井は29日、増田康宏八段（28）の挑戦を受けた第51期棋王戦5番勝負第5局に勝利し、今年度対局を全て終