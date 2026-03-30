警察によりますと、きょう午前１１時前、山形県鶴岡市余慶町のアパートの敷地内で、鶴岡市内に住む会社員の男性（７２）がアパートの外壁にアンテナを設置していたところ、およそ４．２メートル下の地面に転落したということです。 【写真を見る】アンテナ設置中に4.2メートル下に転落男性(72)が首の骨を折るなどの大ケガ（山形・鶴岡市） 近くで作業をしていた他の会社の従業員が転落した音に気付き