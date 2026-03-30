任期満了に伴う上田市長選挙は29日投開票が行われ、新人の齊藤達也さん（50）がわずか306票差で現職を破り、初当選を果たしました。選挙戦で“世代交代”を訴えた齊藤さん。次の4年間のかじ取り役を担うその決意とは…。上田市長選で初当選齊藤達也さん「本当にありがとうございます。皆さんのおかげです」投開票から一夜明けた上田市。大接戦の選挙戦を制した新人の齊藤達也さんは晴れやかな表情で街頭に立っていました。齊藤達