元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が３０日、自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。ソフトバンクに開幕３連敗を喫した日本ハムへの心配する点を挙げた。昨季１４勝で最多勝を分け合った伊藤と有原、さらに同８勝とブレークした達の３人を立てて敵地に乗り込んだものの、まさかの３連敗。高木氏も「誤算は伊藤大海、達、有原、この３投手の出来だよね」と敗因に言及した。開幕投手となった伊藤は初回に３点の援護を貰いなが