Image: Keychron ギズモードとKeychron（キークロン）が共同開発した小型トラックボールデバイス「Keychron Nape Pro（ネイププロ）」。現在実施中の第2弾クラウドファンディングが、いよいよ明日、3月31日（火）23:59で終了となります。これまでのデスク環境からの卒業と、新たな門出。4月からの新生活をタイピングとカーソル操作をシームレスにつなぐ快適なデスク環境で迎えてみませんか？