「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）3月28日（土）放送は、第14回「腐り芸人セラピー〜ネルソンズの喧嘩だけで30分SP〜」。“腐り芸人三銃士”の岩井勇気（ハライチ）、板倉俊之（インパルス）、徳井健太（平成ノブシコブシ）が、ネルソンズ（和田まじゅう、青山フォール勝ち、岸健之助）の腐りをチェック！【動画】ネルソンズ「実は一度も売れたことがない」原因はリーダーが嫌われている！？ネルソンズの腐り「実は一度も売れ