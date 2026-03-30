福岡県警久留米署は30日、久留米市野中町の店舗内で29日午後6時ごろ、男が買い物中の小学生女児に下半身を見せながら声をかける事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は中年、丸刈り、眼鏡着用。