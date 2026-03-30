浜松市に本社を置く自動車部品メーカーが重い荷物を持ち運ぶ際の体への負担を軽減する作業アシストスーツを開発しました。 【写真を見る】自動車部品メーカーが作業アシストスーツの量産スタート 独自のベルト機構で腕や肩にかかる負荷を和らげる=静岡 浜松市中央区の自動車部品メーカー、ユタカ技研が開発し、3月30日から量産をスタートさせたのは、「ベルトパワ&