13年ぶりの静岡県内公演で観客を沸かせている「木下大サーカス」。 【写真を見る】「大人の姿勢みたいなところを伝えられたら」木下大サーカスの空中ブランコに市長が挑戦 観客に示した"挑み続ける心"=静岡・磐田市 花形演目の空中ブランコに磐田市長が挑みました。果たして挑戦は成功したのでしょうか？ 県内で13年ぶり、静岡県磐田市で初めて開かれている木下大サーカス。3月29日、多くの観客が見ている中