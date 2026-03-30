東大卒で元財務省官僚、信州大学特任准教授で、１児の母の山口真由氏が３０日、自身のＸに新規投稿。４月分から「子ども・子育て支援金」が徴収されるとのニュースに反応した。「独り身のときは完全放置だったのに、子どもが生まれた途端、すごい給付がガンガンきて助かる反面違和感もある。特に『子ども産んで偉い』って言われたとき。えー、私勝手に産んだんですけど。この国の将来のために産んだみたいに言わないで。そのプ