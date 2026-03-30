ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、3月30日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。自民党内で話されている、安全保障戦略の内容について解説した。 二木啓孝「政府が今月、国会に、安全保障に対する関連法案を出しました。国家情報局を設置します、という。いままで