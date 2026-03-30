５人組アイドルグループの「ＫＥＹＴＯＬＩＴ」が、３０日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。井上瑞稀が、メンバーへの不満を爆発させた。井上は「正直、みんなとノリが合わない」と告白。メンバーたちが「ウソでしょ！？」と驚く中「４人は元気で陽の感じ。これに僕ついていけなくて」と語った。続けて「男子校のノリみたいなのが、すごく強い。例え話が全部、漫画の『（グラップラー）刃牙』なんです。刃牙読