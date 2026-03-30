作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00〜19:55）。3月29日（日）の放送は「村上RADIO〜ジャズで聴くクラシック音楽〜」をオンエア。今回の放送は、ショパンとバッハを中心に、クラシック音楽をジャズアレンジで聴く、村上RADIOならではの特集。村上さんが選んだ、とっておきの「ジャズ＋クラシック」をお届けしました。この記事では、前半1曲について語ったパー