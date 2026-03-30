３月独ＣＰＩは前年比＋２．７％に上振れ、ユーロ売りに反応＝ロンドン為替 ３月独CPIは前年比+2.7％と前回の+1.9％から大幅にインフレが加速した。市場予想+2.6％をわずかに上回った。前月比は+1.1％と前回の+0.2％から上振れ、市場予想と一致した。ユーロは売りの反応を示している。ユーロドルは1.1481レベル、ユーロ円は183.12レベルにそれぞれ本日の安値を更新している。 中東有事による原