中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月30日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は30日の記者会見で、米上院議員4人の台湾訪問に関し、中国は一貫して米台間の公式往来に断固反対しており、既に米国側に厳正な申し入れを行ったと表明した。毛氏は次のように述べた。米国は「一つの中国」原則と中米間の三つの共同コミュニケを厳守し、台湾問題を慎重かつ適切に処理し、いかなる形式での米台間の公式