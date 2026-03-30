ペルシャ湾内の船舶から下船した日本人4人が、きょう、帰国したと外務省が発表しました。ペルシャ湾内で日本関係の船舶に乗っていた日本人船員4人がきょう未明に下船しましたが、外務省によりますと、今夜、日本に帰国しました。4人の健康状態に問題はないということです。30日現在、ペルシャ湾内の日本関係の船舶には20人の日本人船員が残っているということです。