開幕3連勝を飾ったドジャースは30日(日本時間31日)から本拠地にガーディアンズを迎え3連戦。4連勝をかけたマウンドに佐々木朗希投手が登板予定です。開幕カードのダイヤモンドバックス戦では、3戦目の1点差の8回2アウトから4番のウィル・スミス選手の2ランが飛び出し、3-2で勝利。開幕3連戦を3試合連続逆転勝利で好スタートとなりました。4連勝をかけてマウンドに上がる予定なのは、メジャー2年目の佐々木朗希投手。相手のガーディ