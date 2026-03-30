30日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の千葉ドットは、22日（日）に負傷したミドルブロッカーの橋本大海が前十字靭帯断裂、内側側副靱帯損傷、外側半月板損傷と診断されたことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 橋本は22日（日）に「YohaSアリーナ～本能に、感動を。～」で行われた今シーズン最終戦の東京ヴェルディ戦にてスタメン出場を果たしたしたものの、第2