俳優の市川由衣（40）が、プールで撮影された水着ショットを公開し、注目を集めている。【映像】市川由衣（40）の水着姿2015年9月に俳優の戸次重幸と結婚し、9歳と5歳の男の子を育てている市川。これまでInstagramでは、東京ディズニーランドを満喫する子どもたちの写真や、「ヤンジャン45周年レジェンド企画ということで 18年ぶりの表紙巻頭させてもらってます」と、久々に挑戦したグラビアのメイキング動画など、プライベー