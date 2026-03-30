セカンドバッカーが、4月22日に新曲「SOS」を配信リリースすることが決定した。新曲「SOS」は、寂しい夜に届く「SOS」をきっかけに始まる、何気ない日常のワンシーンを描いた1曲。誰かからの連絡をきっかけに動き出す夜や、誰かとお酒を飲んだり、ラーメンを食べたりする他愛もない時間など、ありふれた日常のひとコマを切り取りながら、その中にある確かな温もりや小さな幸せを描き出している。セカンドバッカーらしい等身大のリ