日本戦の前日会見を行ったイングランド代表のエリオット・アンダーソンが現地時間3月30日、ロンドン近郊で行われた日本戦の前日会見に出席した。同31日にウェンブリー・スタジアムで対戦する日本代表について「彼らは本当に素晴らしいチーム」と話した。現在23歳のアンダーソンは、ノッティンガム・フォレストでプレーするMFで、昨年8月にイングランド代表に初選出された。日本が1-0で勝利したスコットランド戦について分析し