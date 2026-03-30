佐藤淑乃バレーボールSVリーグ女子のNEC川崎は30日、日本代表主力の佐藤淑乃（24）、和田由紀子（24）が来季からイタリア1部リーグに移籍すると発表した。佐藤はミラノ、和田はブストアルシツィオでプレーする。千葉県出身で昨季、リーグのベスト6と最優秀新人賞に輝いた佐藤は「バレーボール人生の中の一つの目標である海外挑戦をできることを楽しみにしている」とコメント。京都府出身の和田は「新たな挑戦をするにあたり背