タレントの鈴木奈々（37）が30日までに自身のインスタグラムを更新し、愛車を披露した。鈴木は「私の愛車はSUZUKIのクロスビーです」とつづり、黒いボディーに白いルーフの愛車の写真を投稿。「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」とつづった。鈴木は24年5月、「車買いましたー買った車はスズキのクロスビーにしました」と購入を報告していた。鈴木は、都内に「35年ローン」