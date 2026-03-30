日本保守党は３０日、食料品を対象にした消費税減税などを検討する超党派の「社会保障国民会議」に参加する方針を表明した。百田代表らが自民党の松山政司参院議員会長らとの会談で、２０２６年度予算案に賛成する意向を伝えたため、国民会議への参加でも合意した。日本保守は食料品の消費税ゼロについて恒久化を主張していたが、期限付きを容認する姿勢を見せたため、政府・与党も参加を認める。百田氏は会談後、記者団に「我