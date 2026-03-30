吉本興業から独立することを発表した元天竺鼠の天竺川原が２９日付でＸ投稿した報告書面の文字が話題になっている。「応援してくださってる皆様へ」で始まる書面は、凄い丸文字で、女子高生のような可愛らしいシールが貼られている。直前には黙々と直筆書面を書いている動画もアップしている。この投稿に対して、東野幸治が「円満ちゃうやろ〜」、小籔千豊が「読む気うせんねん、丸文字」とイジり。濱家隆一からは「なんか