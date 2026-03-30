イングランド代表MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）が、31日に行われる「キリンワールドチャレンジ2026」の日本代表戦を前に記者会見に出席し、日本の印象を語った。FIFAワールドカップ2026に出場するイングランド。ワールドカップに臨むメンバー発表前の最後の活動は、ウルグアイ代表と日本代表との連戦となった。ウルグアイを相手には1ー1のドローとなった中、31日には日本戦を控えることに。日本と