国の文化審議会は、長崎の写真文化の原点といえる、上野 彦馬ゆかりの貴重な資料を、重要文化財に指定するよう答申しました。 答申されたのは、幕末に長崎で撮影された写真を中心とする「上野撮影局写真帖」です。 上野撮影局は、日本の写真技術の開祖とされる上野 彦馬が、1862年に中島川沿いで開業した日本初期の写真館です。 写真帖は、1864年～1867年頃にかけて撮影された187枚で構成。 武士や