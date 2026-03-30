住宅街を走り抜ける白い乗用車。フロント部分が大きく壊れています。事件があったのは、北海道千歳市本町４丁目の住宅街です。３月２８日午後１時ごろ、住宅に乗用車が突っ込み、そのまま逃走しました。住宅の塀はなぎ倒され、衝撃で住宅の窓も割れていました。停めてあった車もフロント部分が大破しています。（被害にあった住人）「ドーンと、ガラスがぐしゃっと落ちた。（近所の人が）追ってはくれたんですけど見失った」