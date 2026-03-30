Q. 「座りっぱなしは命に関わる」って本当ですか？Q. 「仕事で一日中デスクワークをしています。休日もパソコンを開いて映画や動画を見て過ごすことが多いです。昔から運動をするのは好きではないので、自分では特に困っていないのですが、『座りっぱなしは命に関わる』と聞きました。実際にリスクはあるのでしょうか？」A. 座りっぱなしによる血流悪化は、死亡リスクを高めます結論からお伝えしますと、座りっぱなしの時間が長い