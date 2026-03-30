歯周病は、生活習慣病とも密接に関わる病気ですが、虫歯と違って重症にならなければこれといった症状がありません。これが、早期の治療を困難にしています。では、歯周病を発見するための検査方法には、どのようなものがあるのでしょうか。今回は、主な検査方法として「歯周組織検査」「歯周病菌検査」「顎骨の画像検査」の3つを紹介します。歯周組織検査（プロービング）では、歯と歯肉の隙間に先の丸い小さな物差しを差し込んで