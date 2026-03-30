マグネット対応壁材「スタイルアート マグネットタイプ」空間イメージDAIKENは、マグネットが自由に貼れる壁材の新たな製品展開として、豊富な色柄で同社の収納・建具製品との同色コーディネートも可能な「スタイルアート マグネットタイプ」を3月23日に発売した。住宅における壁面の有効活用ニーズが高まる中、空間の意匠性を損なわずにマグネットの使用を可能とする壁材を追加することで、上質で利便性の高い住空間を提供してい