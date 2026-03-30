《ありがとうございました!本当に最高のスタートを切る事が出来ました》【写真】ロケ合間に路上でタバコを吸い、渋い顔を見せる二宮3月13日から開催されている嵐のラストツアー。3日間の札幌ドーム公演を終えて、3月15日に自身のXで興奮ぎみにこう綴ったのは二宮和也だ。「二宮さんは、日頃からXを頻繁に活用しています。嵐が再始動してからは、仕事でメンバーと会ったことを報告したり、リハーサルの感想を投稿したりと、5人を