透明感もツヤ感も欲張りたい方に朗報♡キスから新作セラムファンデーションが登場します。まるでスキンケアをしているようなみずみずしい使い心地と、高い密着力を兼ね備えた注目アイテム。軽やかなのにしっかりカバーし、つるんとした陶器肌へ導いてくれます。毎日のベースメイクをワンランクアップさせたい方におすすめです♪ 白玉級※の透明感を演出 「キス ピュアリー セラムファンデー