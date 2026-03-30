専業主婦なのに、なぜ手伝わないの？そんな疑問からはじまった家族内のトラブルが、やがて離婚問題にまで発展しているようです。義母の通院送迎をめぐり、投稿者さんの兄夫婦の関係が一気に冷え込んだというのです。専業主婦であることは、義親の世話を引き受ける理由になるのでしょうか。投稿者さんの兄の妻（義姉）は専業主婦です。投稿者さんの70代の母親が通院することになり、これまでは兄が仕事を休んで送迎していました。