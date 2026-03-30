伝説のレーシングカラーを再解釈！ポルシェは2026年3月24日、世界に一台の特別な2ドアスポーツカー「911 S／T」の特別仕様車を発表しました。1973年のキャメルGTチャレンジに参戦した歴史的なマシンをモチーフにしたこの車両は、最新のパフォーマンスとクラシックな情熱を融合させた珠玉のワンオフモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが世界に一台の新「2ドアスポーツカー」です！ 画像で見る（17枚）今回のワンオフモ