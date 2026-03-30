私（サナエ、30代）は夫（ケンジ、30代）と息子（タク、小3）との3人暮らし。ある日私は仲良しのママ友（シオリ、30代）から、娘さん（マホ、小3）がクラスメイトのマエダユウダイ（小3）くんにイジメられていると聞きました。シオリちゃんは担任やユウダイくんのご両親から謝罪を受けたものの、担任への不信感は消えなかったそうです。そこで毎日学校へ行ってユウダイくんと担任を見張っていると言います。私は優しいシオリちゃん