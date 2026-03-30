高止まりが続いていたコメの価格ですが、約7か月ぶりに5キロ3000円台に。飲食店などからは安堵の声があがっています。 【写真を見る】「家族がたくさんいるので少しでも安くなるとありがたい」コメの価格ついに３０００円台に 飲食店などからも安堵の声=静岡 静岡市の飲食店「グルメ亭」です。ご飯を3杯まで無料とするサービスで、客足を伸ばしてきましたが、近年のコメ価格の上昇は、経営に影響を与えていました。 ＜グ