イラン情勢の長期化が私たちの生活をじわじわ脅かしています。世界経済が混乱するとの懸念から円安が進み、3月30日には一時、1ドル＝160円台を付けました。輸入食材を扱うレストランは赤字の危機に瀕しています。 【写真を見る】「今までの感覚でやってしまうと簡単に赤字に転換してしまう」イラン情勢受けて進む円安 輸入食材の仕入れ価格上昇でレストランからは悲鳴=静岡 静岡市中心部で人気のイタリアンレストラン「Bolo」で