新潟市西蒲区で小・中学生の“じゃんけん”のチャンピオンを決める大会が開かれ、子どもたちが白熱した戦いを繰り広げました。 大会は幅広い年代で楽しめる“じゃんけん”を通じ、地域を盛り上げようと去年始まり、今年で2回目です。3月29日の決勝大会には、西蒲区内の小中学校の各クラスでの予選を勝ち上がった強運の持ち主、約80人が参加しました。【出場者】「緊張する。勝ちたい」【出場者】「4年で1位になるという気持ちでや