いま、ある社会問題を解決するために「無人店舗」が増え続けています。【写真で見る】まさに“未来のコンビニ”のような無人店舗新幹線ホームやミスドにも！増加する「無人店舗」山形純菜キャスター:様々な問題を解決するために、無人店舗を展開する業種が増えているということです。東京駅の東海道新幹線ホームには、東京ばな奈の無人店舗「TOKYO BANANA express」が2024年にオープンしています。また、東京・新宿区に