宇宙飛行士の古川聡さん（61）は、31日付でJAXA（宇宙航空研究開発機構）を退職し、4月から杏林大学の特任教授になると発表しました。古川聡さん「私、古川聡はJAXAから2026年3月末で卒業します。将来のことを考えていく中で、人材育成をやっていきたい、新たな挑戦をしていきたいと考えるようになりました。それ故に決心したことであります」2度にわたって国際宇宙ステーション（ISS）に長期滞在した宇宙飛行士の古川聡さんは30日