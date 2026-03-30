日本との試合に向け、記者会見するサッカーイングランド代表のトゥヘル監督＝30日、ロンドン近郊【ロンドン共同】サッカーのイングランド代表のトゥヘル監督が30日、ロンドン近郊で日本との国際親善試合（日本時間1日未明）に向けて記者会見し、三笘薫（ブライトン）への警戒感を示した。「ドリブルが得意で、とてもいい選手。止めるのは難しい。彼へのパスの供給源を止めるのが最善だろう」と話した。昨年10月のブラジル戦な