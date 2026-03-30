Ｆ１第３戦日本ＧＰ決勝が２９日、鈴鹿サーキットで開催され、メルセデスのキミ・アントネッリ（１９）が２連勝を飾った。決勝前には、ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが登場し、ピアノとドラムで国歌を演奏。会場には芸能人の姿もみられた。「テラスハウス」で注目を集めたモデル・Ｎｉｋｉは「メルセデスＡＭＧペトロナス・フォーミュラワンチーム様にご招待いただきました！気づけば５年連続で鈴鹿に参戦！」とＶＩＰパス