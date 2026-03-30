詐欺などの罪に問われた太陽光発電会社の社長を取り調べで侮辱したとして、刑事告訴された検事が不起訴になりました。不起訴になったのは、大阪高等検察庁の現役検事です。検事は、融資金をだまし取った罪などに問われた太陽光発電会社「テクノシステム」社長・生田尚之被告（52）の取り調べを担当していましたが、「検察庁を敵視するってことは反社や」などと侮辱したとして、生田被告側から特別公務員暴行陵虐の疑いで刑事告訴さ