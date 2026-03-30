【警報級大雨のおそれ】今週は雨の日多い 水不足のため「恵みの雨」ですが、お花見の時季に最悪な「うらめしい雨」です。今週は、次から次へと前線を伴い「低気圧」がやってきて、雨の日が多いでしょう。 、各県５か所ずつのを画像で掲載しています。【警報級の可能性】がある時間帯は？ 「大雨警報の可能性」がある時間帯は、 福岡県は、「今夜から３１日（火）夜遅くにかけて」 佐賀県は、「今夜から３１日（火）明け方にか